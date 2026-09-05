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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka njoftuar për vdekjen e bashkëluftëtarit të tij nga ditët e para të luftës, Afrim Mehmetaj nga Gllogjani.
Haradinaj ka shprehur ngushëllime për familjen, miqtë dhe bashkëluftëtarët e Mehmetajt, duke e falënderuar atë për kontributin dhe shërbimin ndaj atdheut, transmeton Klankosova.tv.
“Paska ndërruar jetë bashkëluftëtari i orëve të para, Afrim Mehmetaj nga Gllogjani. Ngushëllimet më të sinqerta familjes atdhetare Mehmetaj, miqve e bashkëluftëtarëve dhe gjithë atyre që e njohën. Faleminderit për shërbimin ndaj atdheut. U prehsh në paqe!”, ka shkruar Haradinaj.