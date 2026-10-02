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Nxënësja që mbeti e plagosur në sulmin me thikë në shkollën fillore në Sllovaki, të martën ndërroi jetë të enjten.
Këtë e bëri të ditur në Parlament kryetari i Dhomës, Richard Rasi, transmeton Klankosova.tv
Ajo është viktima e dytë e sulmit, pas mësueses 61-vjeçare e cila humbi jetën nga plagët e marra në vendngjarje. Një mësuese tjetër e plagosur u shtrua në spital.
Në Parlament u mbajt një minutë heshtje në nderim të nxënëses.
"Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve të mëdha të mjekëve, ata nuk arritën ta shpëtonin jetën e vajzës së re. Nuk besoj se ndonjëri prej nesh mund ta imagjinojë dhimbjen që po kalojnë prindërit e saj. I shprehim ngushëllimet tona të sinqerta gjithë familjes dhe të dashurve të saj," tha Rasi.
Ministri i Arsimit Tomas Drucker, ministri i Shëndetësisë Kamil Sasko dhe ministri i Brendshëm Matus Sutaj Estok (të gjithë nga partia Voice-SD) kanë shprehur ngushëllimet e tyre të sinqerta në rrjetet sociale. "Lajmi jashtëzakonisht i trishtë për vdekjen e vogëlushes Nelka nga Staskovi më ka prekur thellë. Në këto momente të vështira, mendimet e mia janë me prindërit, familjen, shokët e klasës dhe mësuesit e saj," shkroi Sutaj Estok.
Drucker vuri në dukje në rrjetet sociale se është jashtëzakonisht e vështirë të gjesh fjalët e duhura kur një jetë e re ndërpritet para kohe. Ai theksoi se bëhej fjalë për një fëmijë që kishte ende gjithë jetën përpara.
"Mendimet e mia janë para së gjithash me prindërit, familjen dhe të dashurit e saj. U shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta e të thella dhe u uroj shumë forcë për të përballuar këtë dhimbje që vështirë se mund ta imagjinojmë," shkroi ai, transmeton Klankosova.tv.
Sulmi me thikë ndodhi në shkollën e Staskovit të martën në mëngjes. Për sulmin dyshohet një nxënës 13-vjeçar i klasës së tetë. Ai u arrestua nga policia dhe aktualisht mbahet në një qendër paraburgimi psikiatrik. Po zhvillohet një hetim penal lidhur me veprat penale të vrasjes dhe tentativës për vrasje.