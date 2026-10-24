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Sonte ndryshon ora. Në orën 3 të mëngjesit, akrepat do të shkojnë 60 minuta prapa dhe kështu (ora dimërore) do të qëndrojë deri më 28 mars 2027.
Ndërrimi i orës u jep njerëzve mundësinë të flenë një orë më shumë, por trupi nuk përshtatet menjëherë me ndryshimin e orarit.
Ndërsa telefonat dhe pajisjet elektronike e ndryshojnë automatikisht orën, sistemi biologjik i trupit vazhdon të funksionojë sipas ritmit të tij. Për këtë arsye, disa njerëz mund të zgjohen më herët se zakonisht ose të ndihen të përgjumur më shpejt gjatë mbrëmjes.
Kjo lidhet me ritmin cirkadian, mekanizmin e brendshëm që funksionon në cikle prej rreth 24 orësh dhe ndihmon në rregullimin e gjumit, vigjilencës dhe ndjesisë së lodhjes, shkruan The Independent, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, disa zakone mund ta ndihmojnë trupin të përshtatet më lehtë me orarin e ri.
Ekspozimi ndaj dritës së fortë në mbrëmje mund të pengojë prodhimin e melatoninës, hormonit që ndihmon trupin të përgatitet për gjumë.
Për këtë arsye, rekomandohet që në orët para gjumit të përdoret ndriçim më i butë dhe të zvogëlohet ndriçimi i ekraneve të telefonave dhe pajisjeve të tjera elektronike.
Mbajtja e dhomës së gjumit në errësirë mund të ndihmojë gjithashtu në krijimin e kushteve më të përshtatshme për pushim.
Drita natyrale është një nga sinjalet kryesore që ndihmon në rregullimin e orës biologjike.
Një shëtitje jashtë, një pushim dreke në natyrë ose kalimi i më shumë kohe në ambient të hapur mund të ndihmojë në sinkronizimin e ritmit cirkadian.
Megjithatë, edhe koha e ekspozimit ndaj dritës ka rëndësi. Drita e mëngjesit përgjithësisht e zhvendos orën biologjike drejt një orari më të hershëm, ndërsa drita e mbrëmjes mund ta shtyjë atë më vonë, transmeton Klankosova.tv.
Për personat që zgjohen shumë herët, kalimi i kohës jashtë gjatë pasdites mund të jetë i dobishëm, në varësi të ritmit të tyre të gjumit.
Edhe pse ndryshimi i orës krijon mundësinë për një orë shtesë gjumi, ruajtja e një rutine të qëndrueshme mbetet e rëndësishme.
Rekomandohet që orari i fjetjes dhe i zgjimit të jetë sa më i rregullt, duke shmangur ndryshimet e mëdha mes ditëve të javës dhe fundjavës.
Nëse nuk ndiheni ende të përgjumur në kohën e zakonshme të gjumit, mund të zgjidhni një aktivitet të qetë, në ndriçim të ulët, derisa të ndiheni gati për të fjetur.
Gjithashtu, marrja e dritës natyrale në mëngjes, kur është e mundur, dhe sigurimi i kohës së mjaftueshme për gjumë mund të ndihmojnë në ruajtjen e një ritmi të shëndetshëm.
Përshtatja nuk ndodh domosdoshmërisht brenda një nate. Ndaj, ruajtja e një rutine të rregullt, menaxhimi i ekspozimit ndaj dritës dhe koha e mjaftueshme për pushim mund ta lehtësojnë kalimin në orarin e ri.