Lajmet e fundit
Të mërkurën, në Shtabin e Përgjithshëm të KFOR-it në Prishtinë është mbajtur ceremonia e ndërrimit të komandës së misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, ku Gjeneralmajori italian Roberto Vergori mori komandën e misionit, duke pasuar gjeneralmajorin turk Ozkan Ulutash, në një ceremoni ku morën pjesë autoritete të larta civile, ushtarake dhe diplomatike nga e gjithë bota.
Italia rikthehet në krye të KFOR-it pas një viti.
Pjesëmarrës ishte edhe ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto.
Misioni përbëhet nga 4,600 trupa nga 31 vende, me 900 italianë që përbëjnë kontingjentin më të madh.
Vergori është komandanti i 15-të italian i KFOR-it. /Klankosova.tv