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Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka ndërprerë vazhdimin e seancës së sotme për shkak të mungesës së numrit të nevojshëm të deputetëve për të siguruar kuorumin.
Ajo bëri të ditur se data e re për vazhdimin e seancës, e cila zgjati rreth 12 orë, do të caktohet pas konsultimeve dhe dakordimit me kryetarët e grupeve parlamentare, shkruan KP.
Në momentin e ndërprerjes, në sallën e Kuvendit ishin të pranishëm vetëm 38 deputetë.
Si rrjedhojë mbeti pa u hedhur në votim rezoluta e propozuar nga Aleanca për energjinë, si dhe Projektligji për Dhomat e Specializuara.