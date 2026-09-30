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Ekzekutimi i Christa Pike, një e dënuar me vdekje në Tennessee, është pezulluar pak më shumë se një orë para se të realizohej.
Pike, 50-vjeçare, ndodhet në burgun e Tennessees dhe prej vitit 1996 është në pritje të ekzekutimit, pasi u shpall fajtore dhe u dënua me vdekje për vrasjen e Colleen Slemmer, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Gjykata e Apelit e Qarkut të Gjashtë në ShBA vendosi të mërkurën pezullimin e ekzekutimit, duke thënë se gjyqtarëve u nevojitet më shumë kohë për të shqyrtuar argumentet e paraqitura në rastin e Pike.
Mirëpo, ende nuk dihet ende se sa do të zgjasë pezullimi.
Vendimi erdhi disa ditë pasi Gjykata Supreme e ShBA-së refuzoi kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit, ndërsa guvernatori i Tennessees nuk pranoi kërkesën e Pike për falje.