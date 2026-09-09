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Kroacia do të ndërmarrë hapa politikë ndaj Serbisë, pasi i dënuari nga Haga për gjenocid, Ratko Mlladiq, u përcoll në Beograd me nderime shtetërore dhe ushtarake, ka bërë të ditur të mërkurën ministri i Mbrojtjes i Kroacisë, Ivan Anushiq.
Ai theksoi se një trajtim i tillë ndaj një krimineli të dënuar lufte tregon qartë drejtimin e politikës serbe.
“Fjala tani është te Komisioni Evropian, te politika botërore dhe politika evropiane dhe, natyrisht, te politika kroate, e cila do të marrë një vendim dhe do të ndërmarrë hapat e saj në përputhje me politikën kroate”, tha Anushiq pas nënshkrimit të Marrëveshjes për modernizimin e sistemit të komunikimit luftarak të Forcave Ajrore Kroate, transmeton Klankosova.tv.
Ai vlerësoi se e gjithë bota pati sërish mundësinë të shohë “fytyrën e vërtetë të Serbisë” pas përcjelljes së Mlladiqit në Beograd, i cili të hënën u varros në varrin familjar në varrezat Topçider, me ceremoni fetare dhe nderime ushtarake.
Siç raporton agjencia kroate e lajmeve “Hina”, në mesin e mijëra njerëzve në kortezhin mortor ishin edhe disa ministra të qeverisë serbe, si dhe udhëheqësit politikë të Republikës Sërpska.
Mlladiqi është dënuar përfundimisht me burgim të përjetshëm për gjenocidin e kryer në Srebrenicë, si dhe për një sërë krimesh lufte gjatë luftës në Bosnje dhe Hercegovinë, ndër to përndjekjen dhe zhvendosjen me forcë të boshnjakëve dhe kroatëve, terrorizimin e civilëve gjatë rrethimit të Sarajevës, si dhe marrjen peng të pjesëtarëve të OKB-së.
Anushiq rikujtoi se Mlladiqi kishte kryer krime lufte edhe në Kroaci, duke theksuar se në Srebrenicë ishte kryer gjenocid, për të cilin ai u dënua.
“Një njeriu të tillë t’i jepen nderime shtetërore dhe ushtarake në nivelin që ia dha Serbia, tregon qartë dhe e bën të qartë se cila është politika e Serbisë dhe cila do të jetë ajo në të ardhmen”, tha ai.
“Nuk duhet të nxitohet me vendimet”
Anushiq nuk specifikoi se cilat hapa konkretë politikë mund të ndërmarrë Kroacia ndaj Serbisë, duke theksuar se nuk duhet nxituar me vendimet.
“Duhet menduar mirë, me kokë të ftohtë, të vendoset se çfarë do të jetë më efektive dhe të merret ai vendim”, tha ai.
I pyetur për propozimin e partisë “Mundemi!” që Parlamenti Kroat të shprehet lidhur me negociatat e Serbisë dhe Bashkimit Evropian, pasi kryetari i Parlamentit, Gordan Jandrokoviq, e kishte refuzuar këtë propozim, Anushiq tha se në Qeveri ende nuk kanë diskutuar për këtë çështje.
Ai theksoi se Parlamenti kroat vepron veçmas si organ përfaqësues dhe se hapa e vendime të caktuara do të ndërmerren kur të harmonizohen qëndrimet e Parlamentit, Qeverisë dhe presidentit të Republikës.
“Serbinë dhe Republikën Sërpska i vendos në të njëjtin thes”
Duke folur për pjesëmarrjen e udhëheqësve politikë të Republikës Sërpska në përcjelljen e Mlladiqit, Anushiq tha se Serbinë dhe Republikën Sërpska, kur bëhet fjalë për Mlladiqin dhe politikën që ato përfaqësojnë, “i vendos në të njëjtin thes”. Ai tha se këto dyja i lidh i njëjti narrativ politik dhe vlerësoi se ato karakterizohen nga e njëjta e kaluar dhe e tashme, ndërsa drejtimi i tyre politik në të ardhmen mbetet i pasigurt.
Anushiq konsideron se ndaj Serbisë dhe Republikës Sërpska duhet vepruar në mënyrë parandaluese, në mënyrë që problemet e mundshme të parandalohen dhe jo të zgjidhen vetëm pasi të shfaqen.
“Jo vetëm ta shuajmë problemin e krijuar kur ai të shfaqet, por të veprojmë në mënyrë parandaluese që ai problem të mos lind”, porositi ministri kroat i Mbrojtjes. /Klankosova.tv