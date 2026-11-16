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Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ndaluar për 48 orë një zyrtar me inicialet A.B., i cili ka ushtruar detyrën e udhëheqësit të Zyrës për Menaxhimin e Lëndëve në Gjykatën Themelore në Prishtinë.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, ai është ndaluar sot më 16 nëntor pas hetimeve disamujore të zhvilluara në bashkëpunim me Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit të Policisë së Kosovës.
A.B. dyshohet për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar“.
Sipas Prokurorisë, ekzistojnë dyshime të bazuara se i dyshuari, duke shfrytëzuar pozitën e tij zyrtare, kishte krijuar dosje fiktive dhe kishte vendosur vulën e vërtetësisë në kopjen e një dokumenti të falsifikuar, të titulluar “Kontratë për shitblerje“.
Përmes këtyre veprimeve, dyshohet se atij dhe personave të tjerë u është mundësuar përfitimi i kundërligjshëm pasuror.
Në kuadër të hetimeve, Prokuroria bën të ditur se një shtetasi të Serbisë, me inicialet M.B., i cili aktualisht ndodhet në arrati, i është mundësuar regjistrimi i një prone banesore në emrin e tij në Zyrën Kadastrale në Prishtinë.
Sipas njoftimit, prona në fjalë ka sipërfaqe prej 55.89 metrash katrorë dhe gjendet në Zonën Kadastrale në Matiçan.
Prokurori i Shtetit ka bërë të ditur se, brenda afatit ligjor, do të paraqesë në gjykatën kompetente kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit.