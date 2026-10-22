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Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda ka njoftuar se në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe Policinë e Kosovës, pas zhvillimit të hetimeve, me urdhër të Prokurorit të Shtetit është ndaluar një person me inicialet L.K. për 48 orë, për shkak se i njëjti dyshohet për kryerjen e veprave penale “Fajde” dhe “Detyrim”.
“Në kuadër të veprimeve hetimore, janë aplikuar edhe masat e veçanta hetimore, përfshirë shitjen dhe blerjen e simuluar të artikujve, shërbimeve apo sendeve, me qëllim të grumbullimit të provave lidhur me veprimtarinë e dyshuar kriminale”, thuhet në njoftim.
Deri në këtë fazë të procedurës hetimore, sipas njoftimin të Prokurorisë, dyshohet se dëmi që i është shkaktuar viktimës, tejkalon shumën mbi 50 mijë euro.
Prokurori i Shtetit ka njoftuar se brenda afatit ligjor, do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit./Klankosova.tv