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Inspektorati Qendror i Punës ka njoftuar se ka ndaluar përkohësisht punimet në tri objekte ndërtimi, dy në komunën e Gjakovës dhe një në komunën e Vushtrrisë, pas konstatimit të parregullsive në zbatimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë.
Sipas Inspektoratit, vendimi është marrë për shkak të rrezikut për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve. Punimet do të mbeten të ndaluara deri në përmbushjen e kërkesave dhe masave të nevojshme të sigurisë.
"Inspektorati Qendror i Punës u bën thirrje punëdhënësve që të respektojnë legjislacionin në fuqi për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e aksidenteve në vendin e punës", thuhet në njoftim./Klankosova.tv