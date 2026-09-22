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Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimit në një objekt ndërtimi në komunën e Gjakovës, ka konstatuar se kishte parregullësi në mosmarrjen e masave për siguri dhe shëndet në punë.
Sipas njoftimit, për këtë arsye, Inspektorati ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këtë objekt ndërtimi deri në eliminimin e të gjitha mangësive të evidentuara dhe krijimin e kushteve të sigurta për zhvillimin e punës, transmeton Klankosova.tv.
“Inspektorati Qendror i Punës mbetet i përkushtuar në mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës dhe apelon te të gjithë punëdhënësit që të respektojnë standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve në vendin e punës”.