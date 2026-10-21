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Inspektorati Qendror i Punës ka njoftuar se gjatë inspektimeve të zhvilluara në terren, ka konstatuar parregullsi në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë në katër objekte ndërtimi, dy prej tyre në komunën e Gjakovës, një në Ferizaj dhe një në Gjilan.
Në njoftim thuhet se për shkak të mungesës së masave të nevojshme për garantimin e sigurisë së punëtorëve, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendime për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këto objekte, siç thuhet, deri në eliminimin e të gjitha mangësive të evidentuara dhe krijimin e kushteve të sigurta për zhvillimin e punës.
“Inspektorati Qendror i Punës do të vazhdojë me kontrollet në terren dhe me ndërmarrjen e masave ndaj subjekteve që nuk respektojnë kërkesat ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë".
"Njëkohësisht, Inspektorati u bën thirrje të gjithë punëdhënësve që të respektojnë me përpikëri standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të punëtorëve”, njoftoi inspektorati./Klankosova.tv