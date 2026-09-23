Lajmet e fundit
Inspektorati Qendror i Punës ka ndërmarrë masa ndaj disa objekteve ndërtimore në Prishtinë, Mitrovicë dhe Pejë, pas konstatimit të shkeljeve që rrezikonin sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.
Gjatë inspektimeve të zhvilluara në gjashtë objekte ndërtimore, përkatësisht në tri objekte në Prishtinë, dy në Mitrovicë dhe një në Pejë, inspektorët kanë evidentuar parregullsi dhe mungesë të masave të nevojshme për garantimin e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës.
Si rezultat i këtyre gjetjeve, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendime për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këto objekte, deri në eliminimin e të gjitha mangësive të konstatuara dhe krijimin e kushteve të sigurta për zhvillimin e punës.
Inspektorati Qendror i Punës thekson se mbetet i përkushtuar në mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës dhe respektimin e standardeve të sigurisë dhe shëndetit në punë.
Njëkohësisht, Inspektorati u bën thirrje të gjithë punëdhënësve që të zbatojnë me përpikëri masat dhe standardet e përcaktuara për sigurinë dhe shëndetin në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të punëtorëve.