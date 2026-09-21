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Një problemi në komunën e Pejës, duket se më në fund i ka ardhur fundi.
Pas disa ditësh në protesta, banorët e Lugut të Leshanit, përkatësisht në fshatin Kliqinë kanë ndalur të njëjtat për rrugën Dollc-Zahaq, transmeton Klankosova.tv.
Mes tyre dhe Ministrisë së Infrastrukturës, është arritur një marrëveshje që duket që do të zgjidh këtë telash.,
Në emisionin “Ora Shtatë”, gazetari korrespodent i Klan Kosova, Valdrin Daci bëri të ditur se kërkesa e banorëve për nënkalim po realizohet.