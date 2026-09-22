Lajmet e fundit
Është ndarë nga jeta Sylejman Havolli, ish-futbollisti i Flamurtarit dhe njërit prej gjyqtarëve që i shërbeu futbollit të Kosovës në një prej periudhave më të vështira të historisë sportive.
Sylejman Havolli i përkiste gjeneratës së futbollistëve që la gjurmë te Flamurtari. Pas përfundimit të karrierës si futbollist, ai e vazhdoi karrierën si gjyqtar i futbollit gjatë viteve ’90-ta, ku me përkushtim dhe profesionalizëm kreu detyrën e tij në garat e organizuara në kushte të vështira nën okupim, transmeton Klankosova.tv.
Bashkë me shumë gjyqtarë të tjerë e punëtorë sportivë të asaj kohe, Havolli kontribuoi në mbajtjen gjallë të garave të futbollit në Kosovë, në një periudhë kur sporti ishte pjesë e rëndësishme e rezistencës institucionale dhe shoqërore ndaj regjimit serb.
Përkushtimi, guximi dhe korrektësia me të cilat e ushtroi detyrën e gjyqtarit e bëjnë Sylejman Havollin pjesë të një brezi të paharrueshëm të futbollit kosovar.
Federata e Futbollit e Kosovës ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes Havolli, të afërmve, miqve, ish-bashkëlojtarëve, kolegëve të tij të atëhershëm dhe gjithë komunitetit sportiv.
“Kontributi i Sylejman Havollit, fillimisht si futbollist e më pas si gjyqtar, do të mbetet pjesë e kujtesës së futbollit të Kosovës dhe gjeneratës që punoi me vendosmëri për ta mbajtur gjallë sportin në vitet më të vështira. I përjetshëm qoftë kujtimi për Sylejman Havollin”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.