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Policja Bukurije Ferati ka vdekur pas një sëmundjeje të rëndë.
Familjarët kanë njoftuar se ajo do të varroset sot në orën 15:30 në fshatin Bare të Mitrovicës.
“Është ndarë nga jeta Bukurije (Isa) Ferati, pas një sëmundjeje të rëndë”, thuhet në njoftimin e familjes.
“Varrimi i të ndjerës do të bëhet sot, më 24 tetor 2026, pas namazit të ikindisë, në orën 15:30, në varrezat e fshatit Bare, në Mitrovicë”.
“E pamja do të mbahet për tri ditë në Vushtrri, në rrugën ‘Shote Galica’, nga e diela, më 25 tetor, deri të martën, më 27 tetor 2026”.