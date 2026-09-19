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Është ndarë nga jeta ish-futbollisti i njohur gjakovar, Roland “Llolla” Kryeziu, një nga emrat e njohur të sportit në Gjakovë.
Kryeziu ishte pjesë e historisë së futbollit gjakovar, ku gjatë karrierës së tij mbrojti ngjyrat e KF Gjakova dhe KF Vëllaznimi.
Përmes një telegrami ngushëllimi, KF Gjakova e ka kujtuar Kryeziun si një emër që do të mbetet pjesë e historisë së futbollit të qytetit.
Gjithashtu edhe Federata e Futbollit të Kosovës, të cilët kanë shprehur ngushëllime familjes dhe gjithë komunitetit sportiv, ndërsa bënë të ditur se “Llolla” ishte futbollist i gjeneratës së artë.