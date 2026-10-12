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Një lajm i dhimbshëm ka prekur komunitetin e hendbollit në Kosovë.
Ka ndërruar jetë ish-hendbollistja e Kastriotit të Ferizajt, Edona Januzi Meqikukiqi, e cila për shumë vjet ishte pjesë e skuadrës ferizajase, duke dhënë kontributin e saj në këtë sport.
E lindur më 26 shtator 1992, Januzi Meqikukiqi luajti për shumë vjet në radhët e Kastriotit, ku u paraqit në pozitën e alos dhe ishte pjesë e rrugëtimit sportiv të klubit.
Lajmin për vdekjen e saj e ka bërë të ditur Federata e Hendbollit të Kosovës, e cila ka shprehur ngushëllimet për familjet Januzi dhe Meqikukiqi.
Presidenti i Federatës së Hendbollit të Kosovës, Edin Kolgeci, në emër të komunitetit kosovar të hendbollit, u ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të së ndjerës.
Ndarja e saj nga jeta është një lajm i rëndë për familjen, të afërmit dhe të gjithë ata që e njohën dhe ndanë me të rrugëtimin në hendboll.
Federata e Hendbollit të Kosovës u ka shprehur ngushëllime familjeve Januzi dhe Meqikukiqi, duke iu bashkuar dhimbjes së tyre në këto momente të vështira.