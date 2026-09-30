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Ish-kryetari i Aleancës Ramush Haradinaj, ka reaguar pas vdekjes së bashkëluftëtarit të tij, Valdet Selimaj.
Haradinaj ka kujtuar Selimajn si një ushtar të dalluar nga Peja, duke vlerësuar disiplinën dhe trimërinë e tij gjatë luftës, që nga dita kur iu bashkua radhëve të UÇK-së e deri në çlirimin e Kosovës.
Në reagimin e tij, ai i ka shprehur ngushëllime për familjen Selimaj, bashkëluftëtar kujtimet më të mira për të, si një ushtar i disiplinuar dhe trim, që nga dita kur e mori pushët dhe të gjithë ata që e kanë njohur nga afër Valdet Selimajn.
“Do t’i ruaj kujtimet më të mira për të, si një ushtar i disiplinuar dhe trim, që nga dita kur e mori pushkën e deri në çlirim”, ka shkruar Haradinaj në Facebook transmeton Klankosova.tv.
Ish-kreu i Aleancës e ka përmbyllur reagimin me një falënderim për shërbimin e Selimajt ndaj atdheut:
“Faleminderit për shërbimin ndaj Atdheut. U prehsh në paqe, Valdet!”