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Bota e artit në Turqi është tronditur nga vdekja e papritur e aktorit të njohur Serhat Mustafa Kılıç, i cili u nda nga jeta në moshën 51-vjeçare.
Aktori, i njohur për publikun nga serialet e suksesshme “Seksenler”, “Söz” dhe “Kuruluş Osman”, u gjet i pajetë në banesën e tij të shtunën e kaluar, shkruan CNN Turk, transmeton Klankosova.tv.
Sipas raportimeve, për rreth dy ditë nuk ishte marrë asnjë informacion prej tij. E dashura e tij, Ozlem E., e shqetësuar pasi nuk po arrinte ta kontaktonte, shkoi në banesën e aktorit. Aty ajo e gjeti Kılıçin të shtrirë pa shenja jete në divanin e dhomës së ndenjes dhe njoftoi menjëherë policinë dhe ekipet mjekësore.
Mjekët që mbërritën në vendngjarje konfirmuan vdekjen e aktorit.
Gjatë ekzaminimeve paraprake u konstatuan mavijosje rreth syve, si dhe në krahë dhe këmbë. Megjithatë, në trupin e tij nuk u gjetën prerje, plagë të hapura apo shenja të dukshme të dhunës. Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes.
Pas përfundimit të autopsisë, trupi i Serhat Kılıç iu dorëzua familjarëve dhe u dërgua në morgun e varrezave Zincirlikuyu.
Menaxheri i aktorit, Tolga Çinkitaş, ka bërë të ditur se sot, më 7 shtator, në orën 12:00, në skenën Muhsin Ertugrul do të mbahet ceremonia përkujtimore në nderim të aktorit.
Serhat Kılıç pritet të përcillet për në banesën e fundit në Ankara, ku do të varroset ditën e nesërme.