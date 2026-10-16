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Princesha e Uellsit, Catherine, ka nisur një projekt që promovon përdorimin e natyrës për të ndihmuar në zhvillimin social dhe emocional të fëmijëve të vegjël.
"Natyra është një mjedis kaq i jashtëzakonshëm për të gjithë ne dhe, në këtë epokë digjitale të drejtuar nga teknologjia, kalimi i kohës cilësore jashtë nuk ka qenë kurrë më i rëndësishëm", thotë Catherine në një postim në mediat sociale.
Ajo thotë se hulumtimet kanë treguar "sa e rëndësishme është natyra për mirëqenien tonë psikologjike dhe fiziologjike".
Në shërimin e saj nga kanceri, princesha ka folur për rëndësinë e kalimit të kohës në natyrë, të cilën e përshkroi si "strehën" e saj.
Ajo ka përshëndetur përfitimet e shenjta të natyrës, të cilat i përshkroi në terma pothuajse shpirtërorë, në një seri videosh që tregojnë ndryshimin e stinëve.
Ky besim në natyrë tani po zbatohet në projektin e saj të hershëm - Qendra e Fondacionit Mbretëror për Fëmijërinë e Hershme, sipas BBC.
Princesha e Uellsit tha se dëshiron të inkurajojë mënyrat e përdorimit të botës natyrore për të përmirësuar ndjenjën e kreativitetit të fëmijëve dhe për të ndihmuar zhvillimin e tyre emocional. /Klankosova.tv