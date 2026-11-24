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Kreu i NATO-s, Mark Rutte, ka thënë se aleanca do të mbrohet nga çdo kërcënim në hapësirë pas raportimeve gjermane se Rusia po përgatitet të lëshojë një satelit të armatosur me armë bërthamore.
Raportet e inteligjencës për një lëshim të mundshëm brenda 60 ditëve të ardhshme janë shpërndarë këtë muaj mes vendeve të NATO-s, sipas mediave gjermane. Nuk ishte e qartë se cili vend kishte hartuar raportet, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se këto raporte "nuk janë të reja, megjithatë nuk mbeten më pak tronditëse", dhe një zëdhënës i qeverisë tha se raportet po merren "shumë seriozisht".
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se nuk i kishte parë raportet, por hodhi poshtë historitë që citonin "burime të panjohura" si "pothuajse të pavlefshme për t'u marrë seriozisht".
Ambasada ruse në Berlin i tha mediave gjermane se hodhi poshtë atë që e quajti "akuza të pabaza" dhe tha se raportet ishin pjesë e një "fushate propagandistike".
Duke cituar burime anonime ushtarake dhe të inteligjencës gjermane, transmetuesit publikë NDR dhe WDR dhe gazeta Süddeutscher Zeitung thanë se sateliti rus quhej "Sputnik-S" dhe ishte i pajisur me një kokë bërthamore. Mund të përdoret për të ndërprerë ose shkatërruar satelitë të tjerë, përfshirë satelitët e rëndësishëm të komunikimit dhe vëzhgimit.
I pyetur për raportet, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha në një konferencë për shtyp në Berlin së bashku me Merz: "Ne gjithmonë do të sigurohemi që të mbrojmë çdo centimetër të territorit të NATO-s, dhe kjo përfshin edhe sigurinë tonë kur bëhet fjalë për elementin hapësinor."
Aleanca mbrojtëse perëndimore kishte një sërë opsionesh përgjigjeje, tha Rutte.
"Kur bëhet fjalë për fushën ushtarake, ne gjithmonë do të bëjmë vlerësime të parandalimit dhe mbrojtjes sonë dhe do të bëjmë përditësime kur është e nevojshme."
Merz nuk konfirmoi apo mohoi raportet për planet e Rusisë, por tha se ato "zbulojnë nivelin e përshkallëzimit që Rusia duket se është e gatshme të ndjekë".
Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, paralajmëroi kundër shkaktimit të "nervozizmit të tepruar lidhur me rreziqet hipotetike".
Josef Aschbacher, kreu i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, i tha gazetës Handeslblatt se të kesh armë bërthamore në hapësirë ishte "skenari më i tmerrshëm i madh".
Rusia është nënshkruese e Traktatit të Hapësirës së Jashtme të vitit 1967, i cili ndalon armët e shkatërrimit në masë nga orbita.
Bleddyn Bowen, bashkëdrejtor i Qendrës së Kërkimeve Hapësinore në Universitetin e Durhamit, tha se shpërthimi i një arme bërthamore në hapësirë do të kishte "efekte të mëdha infrastrukturore" pasi tani kishte më shumë se 15,000 satelitë aktivë. Por ai i tha programit Today të BBC-së se "efekti i këtyre armëve do të ishte jashtëzakonisht i paqartë dhe gjithashtu do të shkatërronte shumë nga infrastruktura hapësinore e Rusisë".
Vende të tjera, përfshirë SHBA-në dhe Kinën, kanë vendosur ose planifikojnë të vendosin armë të tjera në hapësirë, duke eksploruar kapacitete të tjera jashtë traktatit, si synimi i satelitëve të rivalëve të cilët janë kyç për komunikimet ushtarake, mbikëqyrjen dhe navigimin./Klankosova.tv