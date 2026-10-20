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NATO do të dërgojë më shumë avionë patrullimi detar, sisteme radari dhe dronë në Detin e Zi, njoftoi aleanca ushtarake të martën, pas një sërë sulmesh vdekjeprurëse me dronë ndaj anijeve në rajon, të cilat duket se lidhen me luftën e Rusisë në Ukrainë.
Sipas Reuters, ky njoftim erdhi pasi organi kryesor vendimmarrës i NATO-s, Këshilli i Atlantikut të Veriut, diskutoi çështjet e sigurisë në Detin e Zi në selinë e aleancës në Bruksel, transmeton Klankosova.tv.
Përveç avionëve, dronëve dhe sistemeve të radarit, vendet anëtare të NATO-s kanë dërguar ose do të dërgojnë agjentë të inteligjencës dhe ekipe për të kryer analiza teknike (forenzike) të lëndëve shpërthyese, deklaroi koloneli i Ushtrisë Amerikane, Martin L. O'Donnell, një zëdhënës ushtarak i NATO-s.
Të paktën pesë anije të tjera mallrash u goditën pranë brigjeve të Rumanisë dhe Bullgarisë – kjo e fundit anëtare e NATO-s – gjatë 10 ditëve të fundit, duke lënë të paktën 23 marinarë të zhdukur ose të vdekur.
"NATO tashmë e ka forcuar qëndrimin e saj përgjatë krahut lindor, duke përfshirë edhe aftësitë kundër dronëve", shkroi Allison Hart, zëdhënësja kryesore e NATO-s, në një postim në platformën X. /Klankosova.tv