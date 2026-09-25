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Ka nisur edicioni i ri i Nation League, i cili shërben edhe si rrugë kualifikuese drejt fazës "play-off" për Kampionatin Evropian 2028.
Vëmendja sonte kthehet te Liga A, ku bien në sy debutimi i Zinedine Zidane në krye të Francës përballë Turqisë, si dhe rikthimi i Roberto Mancinit në duelin ndaj Belgjikës, transmeton Klankosova.tv.
Në program janë edhe sfidat e Ligës B ,Gjeorgji – Irlandë e Veriut, Hungari – Ukrainë, Poloni – Bosnjë & Hercegovinë, Suedi – Rumani dhe Ligës C ,Armeni – Letoni, Mali i Zi – Qipro.
Ndeshjet zhvillohen në dy orare: 18:00 dhe 20:45 dhe do të transmetohen në Artmotion .