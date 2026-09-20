Lajmet e fundit
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, ka publikuar pamje nga protesta e sontme në Prishtinë, e cila u mbajt për të pestën herë me radhë.
Protesta është organizuar në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Behrami, përmes një postimi në Facebook, ka ndarë me ndjekësit pamje nga protesta, duke vënë në pah pjesëmarrjen e qytetarëve në tubimin e sontëm.
Krahas pamjeve të publikuara, deputeti i PDK-së ka paralajmëruar se protesta do të vazhdojë edhe gjatë ditës së nesërme.
“OKEJ Prishtina sonte! Vazhdojmë nesër!”, ka shkruar Behrami në postimin e tij./Klankosova.tv