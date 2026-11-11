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Ish-nënkryetari i OVL-UÇK-së, Nasim Haradinaj, ka folur për zhvillimet brenda Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe çështjen e Ligjit për Dhomat e Specializuara, në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova.
Duke komentuar raportet dhe komunikimet e mundshme mes figurave të PDK-së dhe ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, Haradinaj ka thënë se nuk beson që ata dërgojnë selame përmes personave të tjerë.
Bile, sipas tij, pretendimet se dikush ka marrë një mesazh nga ish-presidenti Hashim Thaçi janë rrena.
“Jam i sigurt që ata nuk merren tha ky e tha ky, nuk çojnë porosi jashtë. Ata janë zhgënjy me sjelljet e tyre. Nëse dikush thotë selam m’coi Thaçi, jo mundet me qenë rrenë, po bash rrenë është. Ata e dinë se unë e di që është rrenë. Edhe me çu selam Thaçi, Nasimi e Hyseni, ata që e marrin selamin, nuk kallxojnë që kanë çu fjalë. Kur i ke njerëzit e besueshëm nuk ke nevojë me çu fjalë."
Haradinaj ua çoi vetë një selam krerëve të UÇK-së.
"Edhe unë kom ni, nëse o fjalë, me thashetheme po flas, ata kanë marrë një ultimatum, që s’do ta pranojnë askënd nga partitë derisa të merren vesh. Nëse ata po më dëgjojnë, çoni fjalë t’partisë, mos i pranoni atje, derisa të pajtohen mes veti. Asnjë!”, ka deklaruar Haradinaj.