Lajmet e fundit
Napoli ka shënuar fitore 3-0 ndaj Frosinones, në kuadër të xhiros së tetë në Serie A, duke u barazuar me pikë me këtë ekip me nga 10 sosh.
Kevin De Bruyne, nga pika e bardhë e penalltisë dhe Noa Lang shënuan golat e pjesës së parë që i siguruan tri pikët Napolit, ndërsa belgu në top-formë, shënoi në minutēnne 94-të edhe golin e dytë personal.
Në anën tjetër, Frosinone pësoi humbjen e dytë këtë sezon, pas një starti pozitiv në kampionat.
Në xhiron e ardhshme, Napoli do të luajë në udhëtim ndaj Venezias, ndërsa Frosinone do të jetë nikoqir i Sassuolos.