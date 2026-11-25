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Jo Barcelona, por dy klube të tjera evropiane po interesohen për Joao Felix.
Napoli dhe Tottenhami po shqyrtojnë mundësinë e transferimit të sulmuesit portugez, i cili dëshiron të rikthehet në futbollin evropian.
Megjithatë, Al Nassr kërkon rreth 45 milionë euro për ta lejuar largimin e tij.
Felix këtë sezon ka shënuar 3 gola dhe ka dhuruar 7 asistime në 11 ndeshje. Edhe pse dëshira e tij është rikthimi te Barcelona, klubi katalunas ende nuk ka bërë hapa konkretë.
Ndërkohë, Al Nassr po planifikon t'ia vazhdojë kontratën deri në vitin 2029, duke e vështirësuar largimin e portugezit.