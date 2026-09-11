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Pasi kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, zhvilloi konsulta me shefat e GP-ve në lidhje me votimin e nënkryetarëve, njoftoi se s'është arritur dakordim që votimi të bëhet në pako.
Lidhur me këtë çështje, shefja e grupit të VV-së, tha se janë të gatshëm të votojnë në të dy format, raporton Klankosova.tv
“Sikurse e bëra të ditur, por edhe në takimin që kam pasur me shefin e LDK-së, VV është e gatshme të vazhdojë qoftë me votimin veç e veç, qoftë siç e parasheh aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Meqenëse nuk kemi dakordim, atëherë vazhdojmë me votimin një nga një”.