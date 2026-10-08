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Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm të enjten, të nxitura nga shqetësimet për furnizimin global pas një numri rekord sulmesh ndaj tankerëve në ngushticën e Hormuzit.
Nafta Brent, standardi ndërkombëtar i tregut, u rrit me 4.3%, duke arritur në 104.48 dollarë për fuçi. Ndërkohë, West Texas Intermediate (WTI), referenca amerikane, u rrit me të njëjtën përqindje, në 92.05 dollarë për fuçi.
Të dhënat e Kpler tregojnë se të martën vetëm shtatë tankerë kaluan përmes ngushticës së Hormuzit, më pak se gjysma e mesatares shtatëditore dhe niveli më i ulët që nga 23 korriku.
Sipas Kpler, nga 28 shtatori deri më 4 tetor janë sulmuar 10 tankerë në këtë zonë, duke shënuar një rekord të ri javor. Në sulmin e fundit, të raportuar të mërkurën, një tanker u godit nga “predha të shumta”, ndërsa pati edhe viktima, bëri të ditur agjencia britanike UK Maritime Trade Operations, shkruan CNN, transmeton Klankosova.tv
Presioni mbi çmimet e naftës është shtuar edhe nga shqetësimet për furnizimin në Shtetet e Bashkuara, pasi uragani Isais po i afrohet qendrës kryesore të rafinimit në Gjirin e Meksikës. Kompanitë Shell dhe Chevron kanë njoftuar reduktimin e prodhimit dhe evakuimin e personelit jo esencial.
Rritja e çmimeve të naftës është shoqëruar edhe me shtrenjtimin e gazit natyror dhe naftës dizel në Evropë, duke shtuar shqetësimet për inflacionin.
Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka bërë të ditur se rreth 325 milionë fuçi naftë janë nxjerrë deri tani në treg nga rezervat e dakordësuara. Rreth 100 milionë fuçi të tjera pritet të hidhen në treg, ndërsa agjencia ka paralajmëruar se do të përshpejtojë procesin.