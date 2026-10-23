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Dërgesa e parë e naftës ruse (dizel) me destinacion SHBA-në, pas një marrëveshjeje të papritur mes Moskës dhe presidentit amerikan Donald Trump, ndodhet në një anije-cisternë që po lundron drejt Nju Jorkut, sipas të dhënave për gjurmimin e anijeve të publikuara të premten.
Trump e njoftoi këtë marrëveshje gjatë këtij muaji, si pjesë e përpjekjeve të tij për të ulur çmimet e larta të naftës (dizel) përpara zgjedhjeve të ndërmjetme në SHBA, të cilat mbahen më 3 nëntor, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv
Gjithashtu, Trump pezulloi zbatimin e disa pjesëve të një ligji të ri amerikan për sanksionet kundër Rusisë dhe kërcënoi Evropën me ndalimin e eksporteve të naftës amerikane, nëse vendet evropiane nuk çlirojnë më shumë sasi nga rezervat e tyre të emergjencës për të ndihmuar në uljen e çmimeve.
Sipas të dhënave të transportit detar nga LSEG, anija-cisternë e mesme "Agioi Fanendes", që lundron nën flamurin e Maltës, u ngarkua më 22 tetor në portin rus të Primorskut (në Detin Baltik) me 40,000 tonë naftë (dizel) me përmbajtje jashtëzakonisht të ulët squfuri. Ajo pritet të mbërrijë në Shtetet e Bashkuara më 7 nëntor.
Identiteti i blerësit dhe i shitësit nuk u bë i ditur menjëherë. Kjo dërgesë do të jetë e para që importohet nga SHBA-ja, që kur ish-presidenti Joe Biden njoftoi ndalimin e importeve amerikane të naftës dhe produkteve të naftës ruse në vitin 2022.
Më 9 tetor, Trump njoftoi se Rusia do të eksportonte menjëherë 300,000 tonë – ose 2.25 milionë fuçi – drejt SHBA-së dhe tregjeve globale; kjo do të pasohej nga 500,000 tonë në nëntor dhe 1 milion tonë të tjerë "menjëherë pas kësaj".