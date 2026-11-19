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Rron Isufi ka qenë një prej banorëve që është eliminuar nga gara e Big Brother Vip Kosova 5.
Gjatë qëndrimit në Shtëpinë e BBVK, ai ka deklaruar haptazi pëlqimin e tij për banoren tjetër aty, Norën, qëndrim të cilin po vazhdon ta ketë edhe jashtë.
Për situatat që po ndodhin aktualisht në Big Brother, përplasjet, dinamikat e ndryshme ka folur ekskluzivisht në emisionin "Ora Shtatë" në Klan Kosova.
Kur është pyetur se çfarë kontakti do të zhvillonte jashtë me Norën, ai e theksoi se do të kishte raport shoqëror.
"Nora është okej, çikë e mirë, jashtë nëse don me ushtru fitnes, apet se apet kemi me pasë kontakt gjithqysh, po fitnes nuk besoj. Kontakt shoqëror, më shumë njohje, por na e këputën shpejt", u shpreh ai.
Ndërsa kur është pyetur se me kë do të mbante raporte të mira jashtë shtëpisë dhe se kush po i mungonte, Rroni i selektoi disa banorë.
"Më mungon Bejta, Nichi, Akili, këta të tre janë kon shumë 'funny', e mu kanë përshtat, ndërsa prej femrave tash është dalë Olechka, Nora, Liki".
Ai poashtu tregoi edhe për banorin që nuk do të donte të kishte kontakt.
"Banori besoj që nuk ka me më ra me pasë kurrë kontakt, është Ardiani, se energjia jem me Ardianin është krejt kundër, ndryshe".
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