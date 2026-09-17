Lajmet e fundit
Banorët e Bërnicës së Epërme në Prishtinë po përballen me mungesë të ujit të pijshëm dhe probleme të tjera infrastrukturore.
Banori tha për emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova, se problemi me ujin po zgjat prej vitesh, ndërsa dhjetë ditët e fundit, sipas tij, në zonë nuk ka pasur fare ujë për shkak të një defekti në pompë.
“Që shtatë vjet kemi problem me pompën. Këto dhjetë ditë asnjë pikë ujë nuk kemi pasur. Po mundohemi me u furnizu me ujë nga puset dhe rezervuarët”, tha ai.
Ai u ankua edhe për mungesën e ndriçimit publik dhe për një pjesë të rrugës që, sipas tij, u është premtuar se do të rregullohet.