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Gjatë ditës së sotme, në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ka pasur debate mes Zojës dhe Editës, kryesisht rreth përgatitjes së bukës.
Edita, teksa po gatuante me petë, përdori ironi duke thënë se banorët e tjerë, përfshirë edhe Zojën, do t’i presë dhe përcjellë me radhë.
“Kam me ju rënë me radhë, prite e përcjellë, ty specifikisht”, u shpreh Edita ndaj Zojës.
Debati mes tyre vazhdoi, ku Zoja akuzohej nga Edita se nuk di të gatuajë, ndërsa kjo e fundit iu kundërpërgjigj duke thënë se nuk ia kushtëzon askujt nëse duhet të hajë apo jo, transmeton Klankosova.tv.
Zoja foli me ironi, duke iu drejtuar kamerës:
“Na jena asi që s’dina me bo bukë, se s’kemi ditë prej së pari që kena hi… Du mu mësu me qitë pite, nana jem, du mu mësu me qitë pite, pite, Mamasita…”
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