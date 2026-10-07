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Myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava, ka uruar akademiken Justina Shiroka-Pula për zgjedhjen në detyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës.
Në një mesazh të publikuar nga Bashkësia Islame e Kosovës, Tërnava ka shprehur bindjen se presidentja e re, bazuar në përvojën dhe përkushtimin e saj, do ta ushtrojë detyrën me dinjitet dhe do të kontribuojë në forcimin e institucioneve dhe bashkëpunimit institucional e politik, transmeton Klankosova.tv.
“Me ndjesi të veçanta përgëzoj akademiken Justina Shiroka-Pula për zgjedhjen në detyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës”, ka shkruar Tërnava.
Ai ka përgëzuar edhe subjektet politike për marrëveshjen që mundësoi zgjedhjen e presidentes, duke thënë se kjo i dha vendit stabilitet institucional.
Tërnava ka përshëndetur gjithashtu miratimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara në Hagë, nga i cili, siç ka thënë ai, pritet drejtësi.
Në fund të mesazhit, Myftiu ka deklaruar se Presidentja Shiroka-Pula do ta ketë mbështetjen dhe bashkëpunimin e Bashkësisë Islame të Kosovës dhe institucioneve të saj.
“Zoti ju dhëntë forcë e urtësi në përmbushjen e kësaj detyre dhe e bekoftë Kosovën e popullin e saj!”, ka përfunduar ai.