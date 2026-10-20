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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa, ka kritikuar ashpër Qeverinë për çmimet e rritura.
Mustafa në "DPT te Fidani" ka deklaruar se ka rritje të theksuar të inflacionit.
Sipas tij, te familjet e varfra, thuajse krejt të ardhurat shkojnë në ushqim dhe nuk mbeten para për gjëra tjera.
"Sa më të ulëta që janë të ardhurat e një familjeje, përqindja e të ardhurave që shkojnë në mallra bazike, në ushqim, është më e madhe. Domëthënë që nëse mesatarisht për një familje shkojnë 60% e të ardhurave në ushqim, për një familje të varfër shkojnë edhe më shumë dhe nuk mbetet asgjë tjetër", tha Mustafa.