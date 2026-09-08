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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arben Mustafa, ka kritikuar qeverisjen e Albin Kurtit, duke e akuzuar për bllokim të institucioneve dhe për “lojëra politike”.
Në “Edicioni Special” në Klan Kosova, Mustafa tha se qytetarët e Kosovës kanë votuar për institucione që duhet t’i zgjidhin problemet e tyre, por sipas tij, kanë marrë “bllokada të vazhdueshme”.
Qytetarët e Kosovës votojnë për t'i dhënë vendit institucione që i zgjidhin problemet e tyre dhe qytetarët e Kosovës çka kanë marrë? Kanë marrë bllokada të vazhdueshme. Nesër ne presim që Kuvendi të konstituohet dhe bëjmë thirrje prapë që mos të vazhdohet me lojëra politike, por ta konstituojnë Kuvendin. Përndryshe, Albin Kurti duhet ta kuptojë që 47% të votave që i kanë marrë nuk japin pronësi mbi Republikën e Kosovës. Nuk ia japin të drejtën t'i mbyllë institucionet kur të dojë ai dhe t'i hapë kur të dojë ai. Ne për dallim nga Albin Kurti nuk e shohim Kosovën si fushë për lojë politike, ai mund ta shohë si fushë loje dhe të bëjë lojëra politike në vazhdimësi”, ka thënë Mustafa.
Mustafa ka thënë se askush, pavarësisht rezultatit zgjedhor, nuk ka të drejtë të vendoset mbi shtetin dhe të pengojë funksionimin e tij.