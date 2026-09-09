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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje për bllokim të konstituimit të Kuvendit.
Në Edicionin Special të Klan Kosovës, Musliu Shoshi ka thënë se sot i vetmi koordinim që është parë, ka qenë ai ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Listës Serbe.
“Sot u pa që i vetmi kordinim me ka qenë me Listën Serbe. Kjo u pa edhe nga mënyra se si reaguan deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje. Reagimet kanë qenë nga Dejona Mihali e deri te deputeti i fundit.”, ka thënë Musliu Shoshi.
Sa i përket përdorimit të termit “në emër të popullit serb” që është përdorur nga deputeti i Listës Serbe, Igor Simiq, Musliu Shoshi ka thënë se këtë term e ka përdorur Lëvizja Vetëvendosje në vitin 2018.
Por, ajo ka thënë se termi i Simiqit nuk ka qenë arsyeja që është shtyrë seanca konstituive, pasi sipas saj, VV-ja ka deklaruar se nuk do t’i votojë as nënkryetarët e Kuvendit nga radhët e PDK-së dhe LDK-së.
“Nënkryetari përfaqëson interesin e partisë dhe nuk do të duhej me qenë problem i VV-së kë e zgjedh partia që ta përfaqësojë atë në kryesinë e Kuvendit”, ka thënë ajo. /Klankosova.tv