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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Musliu-Shoshi, ka publikuar pamje nga protesta e mbajtur në Prishtinë, me moton “Jo në emrin tim”.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Musliu-Shoshi ka ndarë momente nga protesta, ku qytetarë të shumtë u mblodhën në shesh, transmeton Klankosova.tv.
Protesta në Prishtinë është shoqëruar gjatë mbrëmjes me thirrje të ndryshme, ndërsa qytetarët kanë shprehur qëndrimet e tyre lidhur me zhvillimet e fundit dhe proceset gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.