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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu-Shoshi, ka kritikuar ekzekutivin e vendit sa i përket situatës në sektorin e energjisë elektrike.
E ftuar në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Musliu-Shoshi ka deklaruar se kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka qenë në dijeni për tregtimin e rrymës nga Serbia.
“Albin Kurti, sot ai e din saktë që ka pas blerje prej Serbisë, dmth ju kanë dashtë 6 vjet me bo tregtim me Serbinë, më të lartë se çdo herë, dhe me ardhë në pikën pas 6 vjete, me thanë tani po e ndaloj importin”, ka thënë deputetja e PDK-së.
Ajo ka folur edhe për shpenzimet për blerjen e energjisë elektrike, që sipas saj, aktualisht ato arrijnë në rreth 2.9 milionë euro në ditë.
“Sot jemi në fund të nëntorit, e ke 2.9 milionë euro në ditë, 124 mijë euro e ke orën me një llogaritje të thjeshtë, 2066 euro e ki minutin, dmth para të qytetarëve, apo në second e ki 34.44 cent, veç të qytetarëve tonë, këto nuk janë pare të qeverisë”, theksoi ajo.