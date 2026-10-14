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Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Ganimete Musliu ka bërë thirrje për shkarkimin e Donika Gërvallës nga posti i saj qeveritar.
Përmes një postimi në Facebook, Musliu ka shkruar se shkarkimi i saj nga kabineti qeveritar duhet të jetë i padiskutueshëm dhe i menjëhershëm pasi që ministrja e Drejtësisë mungoi në mbledhjen e Qeverisë ku u themelua grupi punues për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së.
Ajo kujtoi se Gërvalla mungoi edhe në ditën kur u votua Ligji për Dhomat e Specializuara.
“Shkarkimi i saj nga kabineti qeveritar duhet të jetë i padiskutueshem dhe i menjëhershem.Ministrja e Drejtësisë mungon në mbledhjen ku Qeveria themelon grupin për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së. Mungoi edhe ditën kur u votua Ligji për Dhomat e Specializuara.Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e çlirimtarëve, mungesa e ministres së Drejtësisë nuk është thjesht mungesë në një mbledhje. Është goditje ndaj besueshmërisë së angazhimit shtetëror.Një çështje kaq e ndjeshme kërkon përgjegjësi”, ka shkruar Musliu në Facebook.