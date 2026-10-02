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Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka kritikuar ashpër Gjykatën Speciale, duke thënë se vendimet e saj, sipas saj, kanë kontestuar lirinë e vendit.
Duke folur në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Musliu deklaroi se vendimi i kësaj gjykate, siç u shpreh, ka qenë pamflet politik.
“Kjo gjykatë na e ka kontestuar lirinë, na e ka kontestuar ekzistencën që jemi këtu. Vendimi i Gjykatës Speciale nuk ka qenë vendim për drejtësi, ka qenë pamflet politik”.
“Kjo gjykatë politikisht ka ardhë dhe me politikë duhet me ia ndal turrin”, deklaroi Musliu./Klankosova.tv