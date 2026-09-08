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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ganimete Musliu, tha se partia e saj është e gatshme të përballet me zgjedhjet, pavarësisht se kur mund të mbahen ato.
Musliu në Rubikon në Klan Kosova, i ka dërguar një mesazh kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, duke thënë se PDK-ja nuk frikësohet nga mundësia që zgjedhjet të mbahen në dhjetor.
Partia Demokratike është shumë e interesuar që shteti me i kriju institucionet edhe me ec përpara me institucione të reja të dalura nga rezultati zgjedhor i 7 qershorit dhe të vazhdojmë tutje. Mirëpo në asnjë rrethanë nëse Albin Kurti mendon që e frikëson Partinë Demokratike të Kosovës po i çon zgjedhjet në dhjetor, këtë le ta harron. Partia Demokratike është e gatshme me dalë në zgjedhje, ka potencial, është e konsoliduar, i ka strukturat aktive pikën më të fortë, Partia Demokratike e Kosovës e ka elektoratin besnik e atdhedashës që duhet me e potencuar. Por nëse Albin Kurti mendon që e frikëson Partinë Demokratike, pse po çon zgjedhjet në dhjetor, le të bën manovra politike, le të bën, le të luan me afate”, ka deklaruar Musliu.
Sipas deputetes së PDK-së, partia e saj është stabile në raport me rezultatet dhe trendet zgjedhore, ndërsa mohoi se ky subjekt është humbës.
Ndash shkojmë në zgjedhje sot, ndash shkojmë nesër, ndash shkojmë në natën e Vitit të Ri kur të doni. Ne nuk e kemi problem. Partia Demokratike e Kosovës është në trendin e zgjedhjeve në Kosovë është stabile. Nuk është PDK-ja humbëse, qysh doni kalkuloni.”, ka thënë ajo.