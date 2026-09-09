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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka reaguar pasi gjatë ditës ka dështuar të përfundojë konstituimi i Kuvendit.
Pasi që kandidatja e Vetëvevendosjes, Albulena Haxhiu u zgjodh kryetare e Kuvendit, procesi u bllokua te votimi për nënkryetarët dhe seanca u shty për të premten.
Deputetja Musliu ka thënë se me këtë veprim, VV-ja ka dëshmuar se është bllokuese e krijimit të institucioneve.
“Mashtruesve u doli boja. Tre muaj me radhë VV-ja bëri propagandë, shpiku fajtorë për bllokadë dhe ua hodhi të tjerëve dështimin e vet. Sot, para gjithë Kosovës, e zbuluan vetë skemën e tyre bllokuese.”, ka shkruar Musliu.
Ajo ka thënë se një veprim i tillë nuk është më vetëm dështim, por sipas saj, është hipokrizi politike.
“Sot propaganda u përplas me realitetin dhe VV-ja mbeti pa alibi. VV firmosi sot se ata janë bllokusit e institucioneve dhe pëngmarrësit e shtetit!”, ka thënë Musliu. /Klankosova.tv