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Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka deklaruar se ish-krerët e UÇK-së, të cilët po përballen me procesin gjyqësor në Hagë, nuk janë duke mbrojtur vetëm një parti politike, por Kosovën.
Në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Musliu tha se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Salih Mustafa, Rexhep Selimi dhe të tjerët kanë zhvilluar, sipas saj, dy beteja paralele gjatë këtyre gjashtë viteve.
“Jo si parti politike, ata nuk po e mbrojnë PDK-në në Hagë, ata po e mbrojnë Kosovën. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Cali, Rexhep Selimi, Pjetri, kanë bërë dy beteja paralele gjatë këtyre gjashtë vjetëve. Në njërën anë kanë pasur betejën për ta mbrojtur të drejtën e popullit për liri, dhe në anën tjetër betejën për zgjimin e ndërgjegjes kombëtare që ishte në letargji të tmerrshme dhe të skajshme”, tha Musliu./Klankosova.tv