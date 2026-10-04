Lajmet e fundit
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, para mbledhjes së kryesisë ka thënë se kjo parti asnjëherë nuk i ka ikur përgjegjësisë shtetërore dhe institucionale.
Ajo ka theksuar se edhe në rrethanat aktuale, kjo parti sipas saj, po angazhohet për të bërë më të mirën për Kosovën.
“Jemi duke u munduar të bëjmë më të mirën për Kosovën, në rrethanat në të cilat jemi, gjithmonë jemi duke u munduar të bëjmë më të mirën për Kosovën. Prandaj, në vazhdën e angazhimit tonë, e kemi edhe takimin e sotëm.”, ka deklaruar ajo.
Musliu ka thënë se takimi i sotëm i kryesisë është pjesë e angazhimit të PDK-së, ndërsa ka refuzuar të japë përgjigje për çështjet që do të diskutohen në mbledhje, duke thënë se do të flasë pas përfundimit të saj.
“E tani, hipotetike, asnjë përgjigje nuk e jap unë. Kur të dal prej mbledhjes, ju tregoj çka kemi folur në mbledhje, por përderisa nuk jam futur në mbledhje, është kjo. E thashë edhe një herë, nuk i ikim asnjëherë përgjegjësisë shtetërore si Partia Demokratike e institucionale. Jemi duke u munduar, në rrethanat në të cilat jemi, jemi duke u bërë… duke u munduar të bëjmë më të mirën për Kosovën. Ajo çka nuk pret momentalisht është Ligji për Dhomat e Specializuara, të tjerat presin”, ka deklaruar Musliu.