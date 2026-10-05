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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, përmes një telefonate direkte në Klan Kosova, i ka bërë thirrje Lëvizjes Vetëvendosje që të kthehet në sallën e Kuvendit dhe të votojë Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Musliu tha se PDK-ja është e vendosur që ta votojë projektligjin në të dy leximet, duke theksuar se deputetët e kësaj partie tashmë ndodhen në Kuvend.
“Partia Demokratike e Kosovës është e vendosur që ta votojë Ligjin për Dhomat e Specializuara në dy leximet. Ne jemi në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe i bëjmë ftesë Lëvizjes Vetëvendosje edhe njëherë që të kthehen në Kuvend dhe ta adresojmë këtë çështje e cila kërkohet tash e tri javë ditë”, u shpreh ajo.
Musliu theksoi se, sipas saj, aktualisht nuk ka çështje më prioritare në Kuvend sesa votimi i këtij ligji.
“Sot për sot asgjë nuk është më prioritare se Ligji për Dhomat e Specializuara, prandaj ne jemi të vendosur në këtë kërkesë dhe po presim brenda”, u shpreh ajo./Klankosova.tv