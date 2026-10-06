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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka akuzuar drejtorin e Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha se ka dhënë urdhra politikë për Policinë, nga zyra e VV-së në Kuvend.
Sipas saj, Policia e Kosovës është përdorur, prandaj duhet hetim dhe ëprgjegjësi për të gjitha veprimet, transmeton Klankosova.tv
Musliu shkroi tutje se pabesia ndaj protestuesve që u pa dje, nuk do të kalojë ne heshtje.
“Gazmend Hoxha, nga zyrat e Grupit Parlamentar të VV-së, me urdhra politikë, Policia e Kosovës u përdor për të sulmuar qytetarët që po protestonin paqësisht.
Kjo është e pafalshme!
Tri javë protestë paqësore, pa incidente, dhe në vend të përgjigjes institucionale, qytetarët u goditën natën, në terr, me gaz lotsjellës, topa gome dhe forcë policore.
Kush e dha urdhrin?
Kush e autorizoi këtë veprim?
Kush vendosi që ndaj protestuesve paqësorë të përdorej kjo forcë?
Inspektorati Policor i Kosovës duhet të reagojë menjëherë dhe të nisë hetim të plotë për zinxhirin komandues dhe urdhrat e dhënë.
Ky nuk mund të mbetet një incident pa përgjegjësi.
Mos e përdorni Policinë e Kosovës për urdhra politikë!
Dëmi që po i bëhet besimit të qytetarëve ndaj Policisë së Kosovës është i madh.
Policia duhet t’i shërbejë ligjit dhe qytetarëve, jo pushtetit politik.
Pabesia në terr ndaj protestuesve paqësorë nuk mund të kalojë në heshtje.
Duhet hetim. Duhet përgjegjësi.”