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Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu e ka kritikuar kryeministrin e zgjedhur Albin Kurti, për mënyrën se si është konstituuar Kuvendi dhe se si është formuar Qeveria e udhëhequr nga ai.
Ajo e ka quajtur si maskaradë seancën e djeshme të Kuvendit, në të cilën janë zgjedhur nënkryetarët dhe është formuar kabineti i ri qeveritar.
Në zgjedhjen e nënkryetarëve ka munguar PDK-ja dhe Kuvendi nuk është kompletuar me të gjithë anëtarët e kryesisë, kurse te zgjedhja e Qeverisë, kanë munguar të tri partitë opozitare, PDK-ja, LDK-ja dhe Aleanca.
Por, sipas Musliut të PDK-së, Albin Kurti nuk shqetësohet nëse Kuvendi është apo jo i konstituuar.
“Nuk shqetësohet as nëse zgjedhja e tij si Kryeministër dhe formimi i Qeverisë së tij janë në përputhje me Kushtetutën. Ajo që e shqetësoi ishte “MARSHI PËR DREJTËSI”. Prandaj, ajo që pamë dje ishte një maskaradë politike, një përpjekje e dëshpëruar për ta zhvendosur vëmendjen dhe për ta mbytur zërin e qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Por zëri i qytetarëve nuk mbulohet me maskarada. Drejtësia nuk heshtet. Dhe e vërteta nuk fshihet!”, ka shkruar Musliu në rrjetin social Facebook. /Klankosova.tv