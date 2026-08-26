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Vedat Muriqi ka gjetur golin e parë në karrierën e tij në Champions League.
Sulmuesi kosovar ka kaluar në avantazh Fenerbahçen ndaj Lyonit, duke shënuar në minutën e 24-t të ndeshjes së kthimit të play-off-it të Ligës së Kampionëve.
Muriqi përfitoi nga aksioni i skuadrës turke dhe dërgoi topin në rrjetë për të zhbllokuar sfidën, duke i dhënë Fenerbahçes një avantazh të artë në betejën për kualifikimin në fazën e ligës së Champions League.
Ky është goli i parë i Vedat Muriqit në karrierë në Champions League, një moment i veçantë për sulmuesin e Kosovës, i cili po luan për herë të parë në këtë kompeticion me fanellën e Fenerbahçes. /Klankosova.tv